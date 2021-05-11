在永慶擔任服務專員的林芷驪，始終帶著青春洋溢的笑容，很難想像她已經是四個小孩的母親。即使家務繁忙，她也能成功取得工作和生活的完美平衡，照顧孩子之餘，也在工作中取得成就感。「這都要歸功於這份工作的不加班和彈性排班制度！」

有沒有一份能陪伴孩子又能成就自己的工作？

來自苗栗的芷驪，大學就讀日文系，畢業後憑藉著自己的日文能力，芷驪進入日商公司裡擔任會計、也執掌零件管理等工作，一做就是五年。後來跟先生一起有了四名小孩，芷驪便決定先辭去工作，專心照顧孩子。

小孩陸續長大，芷驪的時間也比較有餘裕後，過往任職的公司便邀請芷驪回去上班。但是小孩仍需要人看照，芷驪也想花多一點時間在兒女身上，便婉拒了前公司的工作邀約。重新物色工作的芷驪，希望能夠找到一份工時穩定、鄰近家庭、薪水也有一定水準的工作。倘若這份工作還能讓她獲得成就感，那就更好了。

當時她在永慶服務的高中同學，在群組上分享永慶服務專員正在擴大徵才。工作內容主要協助在地里長、里民舉辦活動，跟社區建立良好關係，所以工作地點可以離自己的家裡很近。芷驪還注意到這份工作可以準時上下班，而至少36K的薪資，對她而言也算優渥，更有機會學習房地產知識，便主動應徵了。

我的首要工作就是好好生活和交朋友！

剛開始接觸這個職位，芷驪難免擔心，過往多坐在辦公室的自己，有沒有辦法適應需要大量與人接觸的工作內容。但是芷驪對自己說，不會有人一出生就非常會聊天的！交談也是一種能力，既然是種能力，它就能夠透過訓練培養起來。以這種心情調整自己，再加上其他永慶學長姐們的指導，帶領著她去認識里長和大樓管理員們。芷驪逐漸從面熟到問候、從問候到閒聊、再從閒聊到分享，開始跟整個社區的居民變成好朋友。

「再加上服務專員類似業務助理角色，以協助經紀人行政庶務、服務社區為主，我也沒有要賣房子給他們，所以可以很自然地跟居民們聊天、分享生活，其實很放鬆。熟悉之後，我覺得這份工作實在太有趣，可以認識很多人、看到很多不一樣的生活，也能因此結交到很多朋友。」

而芷驪的客家人的身分，也變成工作上的優勢。為里民服務時，偶爾遇到有客家文化背景的居民，芷驪就用客家話跟他們聊天打招呼，這些來自故鄉語言的親切感，讓他們從驚訝到驚喜，瞬間拉近彼此距離，許多人把芷驪視如己出，好像多了一位親戚，不但主動分享許多人生故事，也幫助芷驪的生活和工作許多。芷驪笑說：「你永遠不知道自己的何種特質，能在這個職位上幫你加分！」

芷驪（圖右三）跟同事響應商家的跳蚤市場義賣活動，也大方捐贈物品共襄盛舉，義賣所得全數由商家捐贈給公益單位。(圖/永慶房屋提供)

每一次投入，都為凝聚社區情感盡一份心力

隨著工作的逐步上手，芷驪也開始發揮社區影響力。當時芷驪的小孩們正在國小讀書，學校舉辦運動會、園遊會時都需要帳篷等設備，這些設備往往都仰賴外部協助。得知這件事情的芷驪想到，我們也有帳棚可以提供呀，學校何須再向外求援？於是她聯繫上負責這項業務的主任，主動說明永慶不但可以提供帳棚設備，也可以提供人力協助。面對芷驪的主動，學校主任很開心地應允了。

這次案例讓芷驪很自豪。她指出，能夠透過自己的工作和能力來幫助社區，讓她非常有成就感。芷驪也透過這些機會，更加熟稔小孩的學校師長和同學家長，也能跟孩子和其他小朋友一起互動玩耍，參與孩子成長中的點點滴滴。

服務專員職位 為她取得工作與生活的完美平衡

被問到這份工作有沒有符合自己當初的期待時，芷驪說彈性排班制度對她影響最大。「因為我是四個小孩的媽，其實很需要能夠配合小孩生活的工作，如果收入又要具有一定水準，真的很難找。還好有永慶的服務專員工作，這個職位不會加班，早上9點上班，下午6點半就下班了，小孩剛好安親班上完課，可以一起回家。偶爾早上學校要開家長會或要忙小孩的事情，我也可以調整到10點或是下午1點上班，對我來說真的很方便。再加上服務專員的工作不需要加班，也沒有業績和接案壓力，每個月還可以正常排休8到9天。」芷驪開心說，「這份工作真的給媽媽們很大的支持與幫助！」

芷驪也表示，這份工作的收入條件也相當不錯，她過往的月薪差不多是32K至34K，但現在每個月最少就是36K，表現好還有最高12K的季獎金，等於平均月領40K，比之前的工作都高，讓她非常滿意。

「其實我覺得只要不排斥與人接觸，都可以來試試看。尤其是想要在工作和生活中取得平衡的人，更是非常適合。」芷驪誠懇地推薦，「公司的制度和福利都很完整，特別是公司文化很正向團結，氣氛很棒，個性開朗的人來這邊上班應該會很快樂吧！」此時從芷驪身後傳出的陣陣歡笑，為這份宣言做了最佳見證。

芷驪（圖左一）與同仁支援分店的捐血活動，更主動挽起袖子，捐出自己的熱血，芷驪歡迎正在為工作苦惱的人一起加入！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)