G7外交會議聯合公報、美國國務卿布林肯先後公開要求WHA（世界衛生大會）應該讓台灣參與，呼籲WHO（世界衛生組織）發給台灣今年大會邀請函，但10日報名截至最後一刻，台灣仍連續第5年遭排除。對此，高雄市長陳其邁今（11）日直批，台灣身為模範生，卻因中國政治干預，而無法參與及貢獻，這對台灣人民而言相當不公平。

陳其邁認為，沒有收到WHA邀請函，對台灣而言是非常不公平，也再一次證明，世界衛生組織受到一些政治因素而排擠台灣參與；台灣在這次防疫也證明了，台灣不僅可以幫助其他的國家、台灣經驗同時也能夠奉獻給全人類，「所以我們能夠做更多的貢獻，也希望更多的貢獻」。

陳其邁提到，希望世界衛生組織在這次新冠肺炎之後，能夠重新在整個世界衛生體系裡面，讓台灣扮演更積極而且能夠有貢獻的一個角色，否則對於台灣人民來講是非常地不公平，畢竟台灣的醫療、公共衛生不僅在專業人員跟在全世界參與的各種國際的組織，也都有非常傑出的表現。

陳其邁感慨說，台灣這一個模範生、好學生，結果國家人民健康的基本權利，卻被世界衛生組織排除，顯然是非常不公平，而且是政治的考量，那當然這個政治背後的因素是中國，「我想中國一再的在世界衛生組織來排除台灣的一個參與，也違反了世界衛生組織所揭示健康權的平等原則」。

(中時 )