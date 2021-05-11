東奧剩不到兩個半月就要復賽，可以準備的時間幾乎已快沒有，日本地方首長就呼籲，中央政府要再加把勁，狠下心來執行更嚴厲社交措施，否則新冠病毒將無法有效抑制。

10日，日本大阪又傳出有18位染疫者，因苦等不到病床，不幸喪生在自家中。自從3月1日以來，大阪受到傳染力更強大的新變種病毒株侵害，使得多位60歲或以上老年人，還來不及好好治療就命喪黃泉，其中，有位甚至才正值青壯年。

7日，日本政府決定將緊急狀態，擴大到全日本多數地區實施，包括東京，大阪，京都與兵庫縣等，涵蓋日本近四分之一人口，並將持續到5月31日。日本官方如此大動作，試圖遏制住第四波新冠疫情，因為7月下旬東奧預定將復賽。

不過，日本共同社報導，一些當地政府父母官，紛紛呼籲中央應拿出魄力，將緊急狀態徹底實施。

以大阪西部地區來說，是目前新冠疫情重災區，並也成為感染病毒中心。根據統計，大阪醫院內全部加護中心，僅有不到4％病床可以使用。

日本NHK在7日也曾報導，大阪一家養老院中，有61位老人染疫後，其中有14位也是還沒等到病床醫治，就不幸身亡消息。

10日新染疫者中，大阪有668位，東京則有573位。

(時報資訊)