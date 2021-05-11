對於行政院院長蘇貞昌今早臨時央流行疫情指揮中心視察，表示打疫苗是最好的防疫，一起把好成績堅持下去一事，國民黨立委賴士葆表示，陳時中在採購疫苗過程堅守綠色意識形態，錯失5百萬劑的輝瑞疫苗，誤國誤民，陳時中要負全責，蘇貞昌難辭其咎。

國內新冠肺炎今天有兩縣市都傳出有確診者，且其中一名案例傳出無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭仍不明，恐成社區感染破口、釀群聚感染風險。行政院院長蘇貞昌今天一早臨時到中央流行疫情指揮中心視察。

蘇貞昌表示，看到世界疫情嚴重，台灣也有新狀況，呼籲全國同胞齊心合力，超前部署，並表示打疫苗是最好的防疫，一起把好成績堅持下去。

對此，國民黨立委賴士葆表示，他以為蘇貞昌會譴責民航局、桃園市政府和衛福部，放任諾富特飯店7個多月讓旅客混居的嚴重事實，出事了，中央地方嚴重失職卻互相甩鍋。

賴士葆說，蘇貞昌對於官員明顯的怠忽職守造成防疫破口卻是不置一詞，如此護短犯了嚴重錯誤的官員，從酷吏變成慈眉善目的長官，單單要求民眾收心，不是很適切。

另外，蘇貞昌說打疫苗也是一個最好的防疫，呼籲大家打疫苗。賴士葆指出，打疫苗很重要，國人也想打疫苗，但是現在進來的AZ疫苗，連最具專業知識的醫護人員都不願意施打，如果進來的是輝瑞的疫苗，需要院長推銷嗎？

賴士葆批評，陳時中在採購疫苗的過程是如何堅守綠色意識形態的高姿態，跳過大中華區上海總代理直接向德國購買，以至於錯失5百萬劑的輝瑞疫苗，這是誤國誤民的政策。整個過程黑箱作業，不讓立法院成立調查小組，陳時中要負全責，蘇貞昌難辭其咎。

(中時新聞網)