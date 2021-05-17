台灣疫情持續延燒，根據防疫中心政策，台北市與新北市升至第三級防疫，停止室內5人、室外10人以上聚會，但仍正常上班上課。立委賴士葆今天在臉書PO影片表示，維持正常上班上課是否與政策相衝突？台北市公司的上班人數隨便就超過百人，能維持社交距離嗎？他要求，如要維持上班，要實施快篩，確保安全。

為因應防疫，中央流行疫情指揮中心要停止室內5人、室外10人以上聚會，但上班上課能維持正常。賴士葆今質疑指揮官陳時中，在下這個命令的時候，有請教防疫專家，感染科的醫生嗎？

賴士葆認為，上班的狀況，不可能做到社交距離的控制，要防疫又要上班的政策是前後矛盾。他直言，這個邏輯他百思不得其解；這個政策也讓人民無所適從。

賴士葆主張，如要上班應該要實施快篩，如果中央政府不做，那交由地方政府去做，要求在地的企業對員工先量體溫，進去上班後再進行快篩，才能夠保持所有員工健康。

(中時 )