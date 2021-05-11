鹿洐人今發片記者會，嚴正嵐站台助陣。（陳俊吉攝）

鹿洐人今舉辦首張專輯《你在開玩笑嗎？》發片記者會。（陳俊吉攝）

鹿洐人今（11日）舉辦首張專輯《你在開玩笑嗎？》發片記者會，主唱博安打赤腳上陣、鼓手天裔則著浴袍打鼓，展現青春不羈魅力，嚴正嵐擔任嘉賓助攻，她表示很欣賞鹿洐人的音樂，之前在音樂祭時就感受到他們現場的魅力，特別帶來「超級鹽酥雞海」餵食鹿洐人，被主持人虧是以形補形的意思嗎？引起全場轟然大笑，嚴正嵐急著解釋：「不是不是，是給團員補充高蛋白啦！」嚴正嵐真誠祝福鹿洐人兄弟情永遠延續，以及音樂大賣無遠弗屆。

鹿洐人（HumanHart）成軍兩年，今在記者會上演唱〈爛笑話〉、〈羅曼蒂克In My Mind〉和〈鹽酥雞〉3首新歌。鹿洐人樂團由魚丁糸可田（阿福）相中，簽入「福桑音樂」栽培，成員3人分別是由超偶冠軍謝博安擔任主唱兼木吉他手、劉孟謙（寶仔）擔任貝斯手和丘天裔（天裔）擔綱鼓手。

3人都坦承有穩定交往對象，寶仔從高一就跟女友穩交至今，長達10年，其次是主唱博安交往6年，他自招曾經精神出軌，事件發生後曾向女友痛哭懺悔，但他表示自己算潔身自愛，是一個無法跟陌生肉體上床的人，起碼要認識對方長達3年才有可能發生進一步的親密關係。此外，天裔和女友交往3年，因對方赴德國深造，加上疫情不知何時能見面。

(中時 )