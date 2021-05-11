莊先生為了減重瘦身，嘗試近日非常流行的間歇性斷食。未料，施行不到兩天，便引起腹部劇烈疼痛，緊急送至台北慈濟醫院就醫。（台北慈濟醫院提供）

30歲莊先生曾因腹部不適，做了腹部超音波檢查，得知患有膽結石；然而，因沒有持續疼痛，選擇不動手術。日前，莊先生為了減重瘦身，嘗試近日非常流行的間歇性斷食。未料，施行不到兩天，便引起腹部劇烈疼痛，緊急送至台北慈濟醫院就醫，一般外科張健輝醫師診斷為急性膽囊炎，若放任發炎，恐有生命危險，緊急施行微創膽囊全切除術，術後莊先生恢復良好，三天後平安出院。

膽結石由膽汁過度濃稠、結晶積聚而成，依成分可分為鐵質沉積結石、膽固醇結石，以及混合型結石。好發於女性、多產、肥胖，以及超過四十歲者；隨著飲食習慣改變，有年輕化以及男性患者增多的趨勢。「大多數的膽結石沒有症狀，僅需遵從定時、定量、低油的飲食原則，並定期追蹤即可；但若因此輕忽，飲食不規律或吃得太油，則恐引發膽道炎、胰臟炎等急性發炎，若延誤就醫，更可能併發敗血症，危及性命。」張建輝醫師說明，膽汁由肝臟製造，存於膽囊，用來分泌油脂。

吃入過油膩的食物，不只會使膽汁過度濃稠，形成結石，高油飲食也會刺激膽囊急遽收縮，使原先已存在的結石，因擠壓而堵塞，造成發炎。反之亦然，若飲食完全無油，或是長時間空腹，膽汁長時間存於膽囊，一樣會讓膽汁蓄積在膽囊裡的時間拉長，凝集成結石，引發急性膽囊炎。

治療上，通常會施以膽囊全切除手術；但若發炎時間超過72小時，擔心恐有膽道沾黏的情形，故會先插入導管引流，並施予抗生素治療，待六到八周，沾黏及發炎狀況消退，再行手術。然而，許多民眾因懼怕手術，又擔心膽結石就像一顆未爆彈，千方百計想自行排出膽結石，對此，張健輝醫師表示，「膽囊管內管直徑僅約0.2公分，而膽結石多為0.5公分以上，即便結石離開膽囊，也只會造成總膽管或胰管阻塞；且膽汁由肝臟分泌，而膽囊功能僅為暫存膽汁，即便以手術切除膽囊，膽汁仍可經過總膽管進入十二指腸，對生理功能不會有太大影響，患者無須過度擔心。」值得注意的是，膽結石係由膽汁結晶濃縮堆積而成，整個膽道、總膽管都有機會形成膽結石，故即使膽囊切除後，仍可能因錯誤的飲食習慣，造成膽汁太過濃稠，形成結晶在膽管內慢慢累積成結石，進而引發膽管、胰管發炎。

張健輝醫師提醒，膽結石的發作與飲食密切相關，斷食、長時間空腹、飲食過度油膩、三餐不定時等都是危險因子，並呼籲「三餐定時、飲食清淡、少油、多纖，多喝水、多運動，養成良好生活習慣，才能杜絕膽結石的威脅；必要時須尋求專科醫師診治，切勿聽信偏方，以免延誤治療。」

(中時 )