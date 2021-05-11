關渡大橋是新北市淡水八里間往來的重要橋樑，每日通勤的汽機車族為數眾多，然上周有民眾向新北市議員陳偉杰投訴，橋上忽然出現一整排分流的防撞桿，讓習慣行車路線的民眾閃避不及，頻發生車禍意外。

新北市議員陳偉杰今在市政質詢指出，公路總局拿交通安全為理由裝設分流防撞桿，卻沒有事先宣導也沒有指引，民眾上橋後就像玩冒險遊戲，若撞傷找誰賠償？新北市政府交通局長鍾鳴時表示，公路總局裝設前根本沒有告知新北市府，市府也是看新聞才知道，日後會加強與公路總局溝通，有任何設置變更都應先知會新北市府。

陳偉杰指出，5月2日當天就有民眾向他陳情，關渡大橋上多出一整排防撞桿，讓機車族不知所措，橋上也確實發生零星意外。經他與公路總局反應，原本態度強硬的公路總局，兩天後就承認宣導不足，先行拆除一半的分流防撞桿，也裝上了指示牌。不過陳偉杰說，民眾還是抱怨連連，原本公路總局說「被罵也要裝」，結果沒兩天都就拆除一半，不是自己打臉自己嗎？現在民眾更擔心公路總局接下來還有什麼改善措施？對此，鍾鳴時表示，公路總局貿然裝上防撞桿的做法確實欠缺考量，尤其關渡大橋有其設計的複雜性，他能想像民眾怨聲載道，而實際上連新北市政府事前也不知情，也無法向市民解釋裝設原因。

到今天為止，八里淡水的在地社團還是有很多民眾PO文怒罵，陳偉杰要求交通局盡速與公路總局溝通，務必把民眾意見忠實轉達，尤其未來淡江大橋即將完工，主責者也是公路總局，若要進行任何變更都應先行告知民眾，避免不必要的交通意外。

(中時新聞網)