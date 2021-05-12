《商情》產能衝擊 醋酸續刷歷史新高 10:182021/05/12 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 庫存偏低，推助醋酸周漲近6%；因全球供給嚴重吃緊，美因德州暴雪衝擊產能，而日本醋酸大廠也計劃於5/15-6/15進行歲修，致供給缺口持續擴大，以及下游醋酸乙烯VMA行情暴漲提振，本周醋酸報價漲至1140美元/噸歷史高價，單周漲幅近6%。 中國市場則出現部份回跌，因五一返假開工，先前中國醋酸業者意外停工，已陸續恢復生產，亦打壓價格自歷史新高回跌。(商品行情網) 《半導體》南茂成長動能旺 法人看好獲利創高 中鋼6月盤價 漲幅有望創高 (時報資訊) #醋酸 #產能 #歷史新高 #回跌 #醋酸乙烯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麗清第一季轉盈 獲利創近三年同期新高 11:462021/05/12 財經 華立飆風 Q1獲利創同期新高 11:152021/05/12 財經 《國際經濟》美國3月JOLTS職缺達812萬個 創新高 11:092021/05/12 財經 中華信評：台灣債市規模4千億 逼頂 04:102021/05/12 金融．稅務 1分鐘讀財經》百萬大軍注意！中鋼6月盤價快公布了 可望飆新高 08:202021/05/12 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 06:262021/05/12 財經 創金融海嘯以來新高比率 投資型保單熱賣 占率近六成 04:102021/05/12 財經要聞 富士康受疫情拖累... 印度廠iPhone產能傳減半 04:102021/05/12 產業特刊 《國際金融》旅遊和科技股暴跌 歐股創今年最大跌幅 09:272021/05/12 財經 《半導體》庫藏股＋基本面 世芯-KY飆漲停 10:182021/05/12 財經 通膨隱憂引發美股下挫 台股早盤下跌近200點 09:232021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股恐慌殺1400點 是否護盤？國安基金回應了 - 財經 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 - 全球財經 - 工商時報 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台積電股價失守半年線 最低掉至518元 市值單日蒸發上兆 - 財經 台股單日狂殺逾1400點 網驚：去年3月股災重演 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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