庫存偏低，推助醋酸周漲近6%；因全球供給嚴重吃緊，美因德州暴雪衝擊產能，而日本醋酸大廠也計劃於5/15-6/15進行歲修，致供給缺口持續擴大，以及下游醋酸乙烯VMA行情暴漲提振，本周醋酸報價漲至1140美元/噸歷史高價，單周漲幅近6%。

中國市場則出現部份回跌，因五一返假開工，先前中國醋酸業者意外停工，已陸續恢復生產，亦打壓價格自歷史新高回跌。(商品行情網)

(時報資訊)