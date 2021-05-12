中天娛樂台《以家人之名》熱播，劇中笑容和煦如暖陽的「小哥」張新成，自2013年出道至今作品不斷，主演《冰糖燉雪梨》、《大宋少年志》等劇，累積高知名度，演出戲劇《以家人之名》後再度衝高人氣，他不但是主要演員，竟還身兼《以家人之名》的出品人，精湛演出富有感染力，尤其是哭戲，根本螢幕催淚彈，真摯動人的演出讓螢幕前的觀眾也忍不住動容，可見其演技爐火純青。

張新成為專業科班出身的演員，自小學聲樂、舞蹈、鋼琴、吉他和作曲，考大學時一舉拿下北京電影學院表演創作專業、中央戲劇學院音樂劇表演專業等優秀成績，最後以文化、專業雙第一的表現進入中央戲劇學院音樂劇系，被網友讚揚是「藝考大神」，而他在《以家人之名》飾演的賀子秋恰好也是校園學霸，可說是本色出演，恰如其分。

張新成追求小妹「李尖尖」譚松韻，卻意外發現大哥「凌霄」宋威龍早搶先追到手。(圖/中天娛樂台提供)

談到賀子秋這個角色，張新成坦言光是在讀劇本時，就可以感受到角色被拋棄的心酸，從小被媽媽忽略，在鄰居家寄人籬下，讓人十分心疼，也因此潛意識想擁有一個穩定的家庭。張新成對角色也有自己的一套分析：「他（子秋）對妹妹的感覺其實是家人而非愛情，只是他沒有分清楚罷了，這跟大哥對妹妹的愛情態度是不一樣的！」當他追求小妹「李尖尖」譚松韻，卻意外發現大哥「凌霄」宋威龍早和小妹在一起，那場戲他展現從憤怒到失落的多層次演技，尤其台詞說出：「我就不明白了，為什麼都不要我了？」然後轉身黯然離去，更讓人心疼至極，這角色簡直承包了這部戲所有的眼淚與笑點。

張新成作為《以家人之名》出品人兼演員，選角時他自己選擇「小哥」賀子秋一角，男主角位置則由宋威龍擔綱，但其實宋威龍原本不希望演員路被定型，原是婉拒演出凌霄一角，導演只好求助張新成，沒想到張新成用「一個月的早餐」成功收服宋威龍出演；女主角譚松韵一開始也因年齡婉拒戲約，同樣也是張新成出馬，讓譚松韵點頭答應，出品人的賣力促成才有了這部戲經典三兄妹的黃金組合。張新成與宋威龍、譚松韻合演的《以家人之名》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

(中時新聞網)