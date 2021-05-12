懷孕期間往往也是夫妻關係的波動期，除了妻子要承受身體與心裡的變化，丈夫也得面臨心理調適及性生活滿足的問題，因此有人說孕期是丈夫偷吃的高峰。一名女網友痛訴，登記不到1年、懷孕7個月就抓到擔任軍官的老公跟其他女生搞曖昧，老公竟說對她的愛只剩一半，氣得她嗆聲要讓老公一無所有！

女網友在Dcard發文表示，與丈夫是假日夫妻（丈夫為軍官），登記不到一年，懷孕3個月時就抓到丈夫下載交友軟體，如今懷孕7個月了，抓到他ig跟別的女生搞曖昧。原PO質問丈夫，對方表示對她的愛只剩一半，不小心對其他女生暈船，但最愛的還是她。

原PO飆髒話怒罵丈夫，登記前什麼都正常、貌似老實，還說他是獨子孩子要帶回他家，沒婚禮、沒宴客、沒聘金，自己還帶著嫁妝，當初覺得家裡環境和自己能力都讓她不需要靠男人養，卻換來這樣的結果，讓原PO爆氣表示要讓丈夫「一無所有（沒老婆沒小孩）」，生完會讓自己回到最佳狀態，獨立撫養兒子。

最後更向已經1個月沒見的丈夫嗆聲：「今天不是我被拋棄！是你，被放棄，滾吧拉ㄐ男」。

眾多網友看完原PO遭遇，紛紛建議：「就算離開，妳也要賺他一波才行！」、「存證 錄音 他得給贍養費」、「放生他是你唯一選擇，但是該要的錢還是要討回來，讓他為射後不理負責」、「建議這位準單親媽媽，雖然很憤怒，但是該有的程序跟保障要完成，離婚協議書上監護權、贍養費、探視孩子的時間要記得冷靜的處理好，這樣才不會離婚之後又一堆問題吵不完，我始終相信每個女人都要靠自己，讓自己過得更好就是對渣男最好的報復，這位媽媽加油！」。

不過原PO表示，已經離婚了，但是沒有贍養費，她還怕對方跟她討；至於孩子的撫養，要等小孩出生才能確定，她只打算拿最低的公道價22000/2。

(中時新聞網)