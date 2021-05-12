今天是四川汶川地震13周年，13年時光過去，當年死裡逃生的人，如今都已有不同的人生。比如當年的「可樂男孩」薛梟，如今真的到中糧可口可樂（四川）公司工作，也蔚為佳談。

《中國青年報》報導稱，2008年5月12日，四川汶川發生8.0級地震。那一年，18歲的薛梟是綿竹市漢旺鎮東汽中學一名高二學生。地震發生80個小時後，壓在薛梟身上的預製板終於被移開，他被拉出了廢墟。

抬上擔架後，薛梟說，「叔叔，記得我的可樂，要冰凍的。」從此「可樂男孩」也成為了薛梟身上揭不下的標籤。

幾年前薛梟在可口可樂世界·成都博物館擔任運營人員，用他陽光的憨笑接待每一位前來博物館參觀的人，終日與與「可樂」為生；而日前30歲的薛梟發了一個影片，表示目前在中糧可口可樂（四川）公司工作，可樂男孩的一生與可樂結下不解之緣。

此外，還有個「袖珍女孩」湯星月。當年地震時遭水泥塊壓傷壓傷脊椎，她從此停止生長，身高永遠停留在130公分；因為愛唱歌，她就這樣一直唱。由於身材矮小，肺活量不足，她總是在琴房待到最後一個走，每次都唱到渾身大汗。

曾經因為身形問題，她一度曾求學無望，最終四川電影電視學院破格錄取了她。22歲的她，今天是都江堰玉堂小學的音樂老師。

(中時 )