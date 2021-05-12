中央流行疫情指揮中心11日宣布爆發感染源不明的本土案例，證實台灣發生社區感染，近日各醫院新冠肺炎疫苗施打門診也都額滿，台北市立萬芳醫院表示，近期的預約門診全都額滿，疫苗門診是採預約制，需在2周前預約，萬芳醫院分配到170瓶，大約可施打人數為1700人；目前公費已施打700人、自費400人。
新冠肺炎疫情持續擴大，民眾紛紛搶著打疫苗，台大醫院公費、自費疫苗2周內的預約名額均已額滿，院內同仁施打意願明顯上升；台北市衛生局表示，台北市的疫苗總數量共2870瓶、約可施打2.8萬人，目前已施打2萬人左右，未來如疫苗不足也會再向中央叫貨。
台北榮總表示，公費施打名額皆額滿，5月10日疫苗施打為130針、11日為165針；北市萬芳醫院也證實，近期疫情擴大，施打疫苗的意願有升溫，台北市立聯合醫院陽明院區共配發55瓶疫苗，已施打23瓶；忠孝院區配發79瓶、已施打60瓶；仁愛院區配發135瓶、已施打107瓶；中興院區配發60瓶、已施打55瓶；和平院區配發110瓶、已施打79瓶。
(中時 )
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