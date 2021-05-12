國民黨將於7月24日舉辦黨主席改選，選情會否因疫情升溫而轉冷？而在疫情嚴峻之際，最終又是否只有現任黨主席江啟臣一人參選？對此。國民黨桃園區立委、立法院教育及文化委員會召委萬美玲表示，任何選舉都像疫情一樣，隨時會都會變化，這當然也包括主席選舉在內每種選舉，對黨員而言，只要去「注意」就好了。

萬美玲今日（12）接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在討論國民黨主席選舉沒有所謂「熱度」，或是所謂「降溫」，其實原因在於，國民黨主席並沒有比當前幾個公眾議題重要，如「同心防疫」與「反萊豬公投」，都比國民黨主席選舉更值得民眾關心。

萬美玲強調，國民黨現在理念與目標均一致，那就是團結力拚8月28日反萊豬公投；國民黨是在野黨，必須要發揮在野黨角色，必須要「一致對外」，現階段以公共議題為主，當然比較不會注意到黨主席選舉。

針對在疫情加劇下，黨主席選舉最終會不會只有江啟臣一人參選？萬美玲直言，任何選舉都像疫情一樣，隨時會都會變化，也包括這場黨主席選舉在內的每種選舉，對他們黨員而言，只需要去「注意」就好了。萬表示，相信全黨會在民主與團結底下，順利完成黨主席選舉並選出最適當的人，而這也是國民黨向全民展現的最好時機，能夠讓民眾看到，國民黨是有力量也有能量的，而非又回到過去「內鬥內行」、「外鬥外行」的印象。

至於同為桃園人的新北市前市長朱立倫，未來是否會表態參選？以及為何遲遲不表態等問題，萬美玲坦言，朱現在還是繼續關心台灣重大議題，但「朱立倫的人生規劃沒有跟我說」。

(中時新聞網)