《商情》智利供應擔憂 銅價高檔徘徊 16:322021/05/12 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因智利港口合同談判陷入僵局後，銅礦工人罷工威脅迫在眉睫，這給原本已經趨於緊張的銅精礦市場帶來進一步的壓力，加上可再生能源轉型和電動車產業需求以及全球經濟復甦的前景下，料銅礦需求大幅提高，進而支撐銅價。 周三(5/12)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.76%，報每公噸10,539美元，盤中一度到達每公噸10,600美元，接近日前創下的歷史紀錄高點。(商品行情網) 《半導體》南茂成長動能旺 法人看好獲利創高 中鋼6月盤價 漲幅有望創高 (時報資訊) #銅價 #銅礦 #智利 #供應 #擔憂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》鎳價逐高 帶動不鏽鋼管漲1成 10:522021/05/12 財經 英業達 首季EPS優於預期 04:102021/05/12 產業．科技 《類股》鋼市熱 聚亨、官田鋼Q1賺錢 15:412021/05/12 財經 玉米狂飆 今年來已漲5成 04:102021/05/12 全球財經 美中古車漲不停 4月升破2.5萬美元 04:102021/05/12 全球財經 世衛：印度變種病毒升級 令人擔憂 04:102021/05/12 焦點要聞 《基金》漲時重勢 跌時重「殖」 13:592021/05/12 財經 富士康受疫情拖累... 印度廠iPhone產能傳減半 04:102021/05/12 產業特刊 陽明入摩不敵瘋狂賣壓 護國艦隊全沉了 11:272021/05/12 財經 《匯市》台股觸半年線 台幣午收28.001 12:172021/05/12 財經 《國際金融》旅遊和科技股暴跌 歐股創今年最大跌幅 09:272021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 疫情爆了 台股史上最慘崩盤 這17檔竟飆漲停 - 財經 台股9天狂跌2500點 專家曝短線低點可能出現在這時候 - 財經 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 - 全球財經 - 工商時報 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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