因智利港口合同談判陷入僵局後，銅礦工人罷工威脅迫在眉睫，這給原本已經趨於緊張的銅精礦市場帶來進一步的壓力，加上可再生能源轉型和電動車產業需求以及全球經濟復甦的前景下，料銅礦需求大幅提高，進而支撐銅價。

周三(5/12)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.76%，報每公噸10,539美元，盤中一度到達每公噸10,600美元，接近日前創下的歷史紀錄高點。(商品行情網)

(時報資訊)