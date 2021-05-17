由於全球主要生產國智利，近期的礦工工人罷工風險升溫，引發對銅的供應擔憂，致(LME)周一(5/17)盤中期銅價格上揚。周一(5/17)截至台北時間13:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.70%，報每公噸10,312美元，盤中最高一度觸及每公噸10,350美元的高點。(商品行情網)

(時報資訊)