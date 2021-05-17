《商情》供應擔憂 期銅盤中漲0.70％ 14:162021/05/17 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球主要生產國智利，近期的礦工工人罷工風險升溫，引發對銅的供應擔憂，致(LME)周一(5/17)盤中期銅價格上揚。周一(5/17)截至台北時間13:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.70%，報每公噸10,312美元，盤中最高一度觸及每公噸10,350美元的高點。(商品行情網) 《台北股市》台股基本面無虞 後市留意4大訊號 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 (時報資訊) #上揚 #全球 #供應 #擔憂 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保成長 政院將再推消費刺激 04:102021/05/17 財經要聞 大陸專家張文宏：接種疫苗速度太慢 04:102021/05/17 產業財經 《商情》需求不如預期 上周五期銅價格下跌 09:272021/05/17 財經 《商情》適逢開齋節 大馬棕櫚油休市一日 10:012021/05/17 財經 《類股》封城秀「急」 食品股掀囤貨行情 10:182021/05/17 財經 台股恐大崩潰 謝金河：不要看到黑影就開槍 00:032021/05/17 財經 《商情》供應高於預期 穀物全挫收 10:012021/05/17 財經 《半導體》台積電一搏 助台股穩局 10:012021/05/17 財經 疫情延燒 宅經濟和遠距商機帶旺電子產品 13:582021/05/17 財經 《盤中解析》雙北停課多頭驚 生醫強撐場 12:002021/05/17 財經 馬斯克暗示 特斯拉恐已拋售比特幣資產 06:252021/05/17 財經 財經熱門新聞 疫情爆不停 雙北封校園 這6檔「停課概念股」飆漲停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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