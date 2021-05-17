受累於通貨膨脹擔憂加劇，加上中國洋山銅溢價下滑至每噸38美元，創紀錄低位，經紀商指出銅價高價恐抑制需求，令最大金屬消費國中國的需求不如預期，致上周五(5/14)倫敦(LME)期銅價格下跌，在周一曾創下每公噸10,747.5美元的記錄新高後，銅價在本周下跌約1.5%，在一個多月以來首次出現周下跌的態勢。

分析師指出，隨著全球經濟在疫情後反彈，以及從石化燃料能源轉型銅密集型電氣化過程，對銅的需求持續增加，加上供應上相對緊張，預計銅價將再次進一步上漲。另稱，隨著地方政府向基礎建設投入資金，中國對銅的需求亦將帶來提升。

終場上周五(5/14)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲309美元，報每公噸29,515美元；期鎳上漲221美元，報每公噸17,544美元；期鋅上漲18美元，報每公噸2,938美元；期鋁上漲11.5美元，報每公噸2,463美元；期銅下跌101.5美元，報每公噸10,240.5美元；期鉛上漲6.5美元，報每公噸2,155美元。(商品行情網)

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