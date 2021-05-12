天氣不止熱，更熱出今年目前最高溫！根據氣象局今(12)日高溫排名統計，高雄內門的自動測站測得39.8度，臺北人工測站測得37度，經中央氣象局證實，自動測站及人工測站均測得今年目前最高溫，氣象局表示，炎熱天氣將會持續，下周二(18)、下周三(19)鋒面將稍微南下，北部、東北水氣屆時將稍微增加，且有午後雷陣雨發生機率。

氣象局預報員葉致均表示，今日下午13時10分高雄內門自動測站測得39.8度高溫，而臺北人工測站測得37度高溫，分別寫下今年目前最高溫的紀錄。

葉致均指出，這周天氣都很類似，都屬晴朗炎熱，全台午後山區有零星短暫雷陣雨，東半部夜晚清晨也有局部降雨出現，由於副熱帶高壓偏強，鋒面仍沒有南下跡象，不過下周二、下周三鋒面將稍微下來，台灣水氣會稍微增加，北部、東北部屆時將有午後雷陣雨機率，不過西南氣流因為受副熱帶高壓影響，屆時還是沒辦法有效輸送水氣進來，預計5月下旬、6月上旬梅雨鋒面才有可能會建立。

氣溫部分，受副熱帶高壓偏強影響，各地高溫一直到下周二都可達30度以上，西半部普遍可達34至36度，局部近山區平地易出現36度以上高溫，西南部甚至有機會達到38度的極端高溫，民眾需多加留意。

(中時 )