台灣高鐵公司宣布，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，5月15日至6月8日列車實施全車對號座，原本僅不售站票，現連自由座服務也暫停，由於原本規劃的自由座車廂座位車票已釋出，請旅客盡早訂位購票。

高鐵表示，暫停自由座服務期間，定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡將同步暫停使用，敬請使用上述票種的旅客盡早訂位購票，以免影響既定行程。

定期票原優惠效期含5月15日至6月8日者，高鐵將配合展延相對應天數；此外，另再加碼免費展延27天優惠效期，亦即共展延52天。

持回數票的乘客，除同定期票規定展延回數票52天優惠效期外，於2月26日至5月14日購買回數票，且於6月9日至9月2日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2021年9月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間之標準車廂對號座半價優惠券1張，逾期恕不受理。

台灣高鐵公司依照疫情指揮中心防疫指引，列車車廂內禁止飲食，列車上同步暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。各車站消毒頻率由原先2小時1次提升至每小時1次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，均以酒精進行全面消毒。

高鐵表示，即起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，自備餐食或商務車廂的旅客，將餐點攜帶下車後再行食用。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵公司呼籲旅客切實遵守防疫措施，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

台灣高鐵已於旅客動線上設置消毒酒精，協助旅客防疫；各車站除提升消毒頻率至每小時1次外，另生飲台型式之飲水機均暫時關閉不提供服務。

(中時 )