歐盟普通法院12日駁回歐盟執委會要求亞馬遜補稅2.5億歐元（約3億美元）的命令，象徵亞馬遜對抗歐盟打壓跨國科技大廠獲得一大勝利，也讓專拿科技大廠開刀的歐盟執委會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）再度吃鱉。

亞馬遜長久以來將歐洲電子商務營收列入歐洲事業Amazon EU SARL計算，再由歐洲事業向另一家設在盧森堡的亞馬遜歐洲控股科技公司支付高額授權金，藉此縮減歐洲事業的應稅收益，也因此被歐盟執委會盯上。

2017年歐盟執委會裁定亞馬遜長期不當浮報授權金，要求亞馬遜在盧森堡補繳2003至2011年共2.5億歐元的逃漏稅。

亞馬遜雖在事後改變稅務結構，但始終強調盧森堡政府並未給予特殊待遇。去年亞馬遜也在上訴時表示歐盟執委會的裁定缺乏事證，沒想到12日歐盟普通法院站在亞馬遜這一邊，讓維斯塔格失利。

(工商 )