上週有媒體報導一位「奶比臉大」的網紅賣淫，甚至為了招攬她，雞頭還開出3天獲利500萬元的高價，金額令人咋舌。而《CTWANT》在採訪業界人士Jay時，Jay表示「其實在公司內的確會很常接觸到網紅，但你根本不知道他紅在哪？」

在記者詢問是否真的有很多網紅賣淫時，Jay首先問記者「網紅的定義是什麼？」、「追蹤人數要多少？」、「訂閱要多少？」、「有上過新聞？雜誌？」一連串的問題讓記者反而招架不及。Jay吐槽道「大概IG有個1000人追蹤，在我們這行都可以算是網紅吧！」

Jay再更進一步的解釋「其實很多時候，那些男人幻想的網紅、小模、空姐、小藝人、學生、人妻、直播主等等，都只是一種拿來多收客人錢的藉口」、「說是說網紅，實際真的給你資料的時候，你可能還會傻問『他是誰啊？』說真的，這種問題我也每天都在問。」

難道就沒有「真正的網紅」下來賣淫嗎？Jay對記者透露：「其實有！但可能距離你們心中所想的網紅有很大的落差！」Jay也直言「一個IG上面追蹤有個10萬、20萬的網紅妹子，你會認為他會因為區區5千1萬下海嗎？不可能咩！」

一分錢，一分貨，在應召賣淫這個領域是永遠的真理。（示意圖／pakutaso）

Jay解釋，追蹤人數的確是影響價格的其中一個因素，但包括妹子本身的外貌條件、身材、配合度，甚至是負責聯絡的經理人的應對，這些也都會影響到最終客戶所花費的價格。「某些追蹤人數很高的網紅，但她就真的年老色衰了，你還會花個20、30萬去找她嗎？」Jay如此反問記者。

除了追蹤人數與個人條件外，Jay也透露，有沒有上過節目、雜誌，都是一種加價的理由，如果真的過去曾經有短暫的小知名度的話，當然喊的價格也會比較高，另外，還有某些指標性的主打正妹的節目，妹子只要去露過臉，價格就會翻倍！

至於某些在網路上具有特殊「英文群組品牌」的女生，Jay直言，其實那個單位的女生真的大多都是有在從事這方面的工作，只是水準良莠不齊，卻「價格非常高」，據他了解都是在5萬起跳，至於是不是真的值得，就見仁見智了。

關於「品牌」的迷思，Jay也提到，近期業界有一位號稱知名直播主的女子加入，其實她人氣追蹤很少、外貌普普，與普遍認為的「網紅」有著相當大的落差，但只因為她的身分是「X粉」，Jay輕描淡寫地對記者說：「你知道的，有人真的就是很在意這些身分，這會讓他有種征服感的感覺，但實際體驗如何，就得問他們囉。」

顏值、年紀、身材、國籍，甚至是身分、職業，都是影響價格的因素。（示意圖／pakutaso）

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(中時新聞網)