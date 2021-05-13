元太(8069)與英國Nuclera公司合作，元太將旗下美國子公司E Ink Corporation的數位微流體(digital microfluidics)團隊分拆併入Nuclera(Nuclera Nucleics Ltd)在美的子公司，並以此取得Nuclera公司股權，成為Nuclera最大策略股東。Nuclera是自英國劍橋大學獨立出來且正快速成長的生物科技公司，主要開發蛋白質與基因合成技術，雙方技術結合，將打造出革命性的桌上型蛋白質與基因合成生物列印系統，為人類健康、農業和其它全球重要市場的研究人員提供具有突破性的速度和便利性。

元太2018年以來，與Nuclera進行策略合作，在元太E Ink數位微流體設備上導入Nuclera專有的生物合成技術。此項技術將能使數位微流體運用電子訊號來引導微液滴(microdroplets)，以取代傳統微流體中的物理通道。當與Nuclera生物合成技術結合使用時，這種先進的實驗室晶片(Lab-on-a-chip)將能讓使用者在一天之內，以桌上型設備對蛋白質和基因的合成生物列印系統進行數位編程。這項合成生物列印系統打開通往生物合成技術前所未有的捷徑，預計這項技術在2022年可實現商業化使用。

在本次併購案中，元太將貢獻智財IP專利、設備，以及頂級科學家和工程師，以換取成為Nuclera最大策略股東。Nuclera Corp.美國子公司預計將設置在美國麻州Billerica的E Ink創新中心內，距離麻州劍橋市正發展中的生物科技中心不遠。將E Ink數位微流體技術與Nuclera的生物科技技術合併成一家公司，將能進一步提高此項革命性產品的開發、商業化、以及採用率，同時能整合相關的IP專利於同一家公司中。元太繼續成為Nuclera的策略供應商，以提供Nuclera合成生物列印系統的關鍵電子元件。

(時報資訊)