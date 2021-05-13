COMPUTEX Forum是全球科技產業最重要的高峰會，每年討論的前瞻議題一向受業界矚目。COMPUTEX Forum引領科技趨勢討論，在6月2日至6月3日推出的資通訊高峰論壇，特別以「開創智慧新局The New Era of Intelligence」為題，聚焦5G、AI、IoT、電動車等未來關鍵應用，並邀請全球科技領航企業重量級講師，深入討論疫後新策略。

在後疫情時代，全球企業積極導入科技應用以抓住新常態契機，各產業皆競相發展遠距服務，或是在既有線上服務中加入更多新功能，以科技做為差異化產品與服務的關鍵。根據研究及顧問機構Gartner預估，今年全球的IT支出將達到4.1兆美元，較去年增長8.4%，該研究機構指出，IT在公司中扮演的角色已經不再只是負責維護後台，而是轉變成能夠直接推動公司營收的主要因素。

COMPUTEX Forum公開四場次議題，聚焦新科技應用與發展。

6月2日上午將以「智慧物聯 全面升級 AIoT Evolution」為題，邀請Intel、Micron、NVIDIA等半導體大廠以及伺服器解決方案供應商Supermicro，談論全球科技巨擎如何積極布局，在5G新戰場中把握商機。

6月2日下午則以「AI賦能 場域延伸 AI Empowerment」為議題主軸，展現Arm、Delta、NXP等國際領導廠商在AI領域的最新應用，另考量在AIoT（智慧物聯網）廣泛應用下，資安將成各大廠發展重點，本場次邀請國際資安業者Check Point Software發表演說，為企業AIoT應用提出更完整的建議。

6月3日上午主軸為「關鍵技術 應用解鎖Critical Technology」，參與廠商包括Quanta Cloud Technology、Siemens、WIN Semiconductors等國際企業以及台灣遠傳電信，探討在5G落地後，從製造、醫療、汽車等各個領域可能的應用方向，藉由挖掘5G在各領域的應用可能性，共同刻畫出疫後的嶄新局面。6月3日下午的壓軸直播論壇則聚焦於「未來科技 即刻實現Tomorrow Tech」，期望透過IBM、NVIDIA、Qualcomm (美國高通公司)及等國際科技大廠，針對量子電腦、高效能運算、自駕車商轉上路等新興應用進行深度討論，解鎖未來的關鍵技術應用。在積極防疫前提下，本屆COMPUTEX Forum 6月2日至6月3日的論壇內容皆將於外貿協會官方#COMPUTEXVirtual線上展平台進行直播。

(時報資訊)