精誠(6214)子公司內秋應智能科技開發出「AI Prompt自然語言導航機器人」服務，將自然語言處理(NLP)首度應用在企業官網導航，並結合精誠過去協助各大產業導入chatbot的豐富經驗以及精準語料庫，可自動辨識錯別字，並進一步解析語意，優化官網搜尋成效。日前內秋應智能科技已協助高雄市稅捐稽徵處導入「AI Prompt自然語言導航機器人」服務，協助提升使用者搜尋服務關鍵字的準確率。

內秋應董事長范植德表示，以往使用者欲搜尋網站特定服務網頁，搜尋字串要完整無誤才能成功導引；如果輸入錯別字或字串不夠精確，便找不到正確資訊，尤其使用者透過語音輸入文字的情況又會更明顯。內秋應「AI Prompt自然語言導航機器人」具有自動辨識錯別字及解析語意功能，日前我們已協助高雄市稅捐稽徵處導入上線，進行語料庫優化，解決使用者因錯別字或字串不夠精確等問題，大幅優化了網站搜尋服務的精準度。未來內秋應也將持續推廣該技術應用到其他企業官網服務，優化官網搜尋成效，提升行銷動能。

NLP是近幾年成長最快速的AI應用，可運用在每天的日常生活中，例如透過智慧音箱查詢天氣、播放音樂、提醒事情和開關家中電器，都是透過NLP將口語的對話上下文句解析後，轉換成電腦看得懂的數學公式，再依據訓練過的語料庫做出適當的回應。

內秋應之前已將此技術應用在金融與醫療業的LINE服務，讓使用者可透過文字詢問股價及下單或線上導診及掛號，這次創新應用於企業官網，透過強大的語意辨識功能與精準語意資料庫，即便使用者寫錯字也能夠根據語意，或近諧音、同音異字了解客戶輸入的搜尋關鍵字涵義，協助解決過往使用者經常因字串不完整，導致無法在官網搜尋到所需資料的困擾。

(時報資訊)