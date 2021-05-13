大眾運具與共享運具有了更完美結合！即日起至12月31日止，使用悠遊卡/悠遊付1,280公共運輸定期票，即可在悠遊付App中加價購3大共享機車業者優惠方案，臺北市民還可獨享每個月200元的悠遊付儲值金回饋。

悠遊付是當前唯一可支援NFC搭乘大眾運具的電子支付服務，而共享運具可說是大眾運具「最後一哩路」的延伸，「大眾運具+共享運具」相輔相成，可在臺北市大街小巷趴趴走。臺北市政府交通局與3大共享機車業者WeMo Scooter、iRent、GoShare合作，提供民眾購買1,280公共運輸定期票後，可以透過悠遊付，以更加優惠的價格加價購買共享機車業者的優惠方案。

臺北市政府為鼓勵市民多多使用，凡使用悠遊付嗶乘車購買之1,280公共運輸定期票，或以悠遊付綁定已購買1,280公共運輸定期票的實體悠遊卡，加購共享機車優惠方案，110年度交通局額外提供5萬人次的名額，於加價購買共享機車優惠方案後30日內、無定期票及優惠方案退費紀錄的臺北市民，每個月都可獲得一次200元的悠遊付儲值金回饋。

3大共享機車業者分別推出不同的優惠方案供民眾選擇，WeMo Scooter加價300元，一般用戶可騎200分鐘、青春用戶可騎250分鐘；iRent則是加價259元可騎200分鐘；GoShare提供加價299元，可自購買日起30天內不限次數每次可享現折5元優惠。同一張定期票在有效期間內，限購1次同一業者之優惠方案，民眾可依自身需求選擇CP值最高的業者。

(科技)