永豐餘投控旗下全球電子紙領導廠商E Ink元太科技13日宣佈，與英國Nuclera公司合作，E Ink將旗下美國子公司E Ink Corporation 的數位微流體（digital microfluidics）團隊分拆併入Nuclera（Nuclera Nucleics Ltd）在美的子公司，以取得Nuclera公司股權，成為Nuclera最大策略股東。

E Ink董事長李政昊，E Ink與Nuclera公司合作，將讓E Ink有機會運用電子紙技術的知識與能力跨入不斷發展中的生物科技領域，這對當前和未來全球面對的健康和永續挑戰至關重要。

Nuclera創辦人及執行長陳忠浩表示，將與E Ink合作，透過使用數位微流體技術列印生物合成技術，帶來革命性的科學進展。期待透過聯合研發、製造和產品開發專案，繼續強化與E Ink的策略夥伴關係。

Nuclera是自英國劍橋大學獨立出來且快速成長的生物科技公司，主要開發蛋白質與基因合成技術。E Ink與Nuclera技術結合，將打造出革命性的桌上型蛋白質與基因合成生物列印（bio-printer）系統，為人類健康、農業和其它全球重要市場的研究人員提供具有突破性的速度和便利性。

E Ink公司自2018年與Nuclera合作，在E Ink數位微流體設備上導入Nuclera專有的生物合成技術。此項技術將能使數位微流體運用電子訊號來引導微液滴，取代傳統微流體中的物理通道。當與Nuclera生物合成技術結合使用時，這種先進的實驗室晶片將能讓使用者在一天內，以桌上型設備對蛋白質和基因的合成生物列印系統進行數位編程。這項合成生物列印系統打開了通往生物合成技術前所未有的捷徑，預計這項技術在2022年可實現商業化使用。

在本次併購案中，E Ink將貢獻智財IP專利、設備，及頂級科學家和工程師，以換取成為Nuclera最大策略股東。 Nuclera Corp.美國子公司預計將設置在美國麻州Billerica的E Ink創新中心內，距離麻州劍橋市正發展中的生物科技中心不遠。 將E Ink數位微流體技術與Nuclera的生物科技技術合併成一家公司，將進一步提高此項革命性產品的開發、商業化、採用率，同時整合相關IP專利於同一家公司。 E Ink將繼續成為Nuclera策略供應商，提供Nuclera合成生物列印系統的關鍵電子元件。

(工商 )