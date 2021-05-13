TrendForce表示，2021年第一季全球純電動車銷售年增153%，Tesla仍穩居銷售冠軍；第一季純電動車領域市占最大仍為中國大陸市場，且中國自有品牌五菱宏光、比亞迪、歐拉也在前五大拿下三席。

根據TrendForce研究顯示，2021年第一季全球新能源車（NEV；僅含純電動和插電混合式，不含油電混合式）共計銷售109萬輛，其中純電動車（BEV）銷售量達75萬輛，年增153%；插電混合式電動車（PHEV）銷售34萬輛，年增128%。

從純電動車領域來看，穩坐冠軍的特斯拉第一季銷售仍以Model 3為主，Model Y銷量雖有增加，仍與Model 3有逾五萬輛的差距。五菱宏光持續以售價僅2.88萬人民幣的宏光MINI，在中國市場創下銷量新高，除了是當地第一季銷售最佳的BEV車款外，也超越2020全年度排行榜內位居第二、三名的Volkswagen及比亞迪，攀升至第二名。第五名為中國品牌歐拉，其主力產品歐拉R1（或稱歐拉黑貓）售價人民幣69,800元，與宏光MINI同為熱門車款。

另外，位居第七名的蔚來汽車為單價較高的中國品牌，車輛能同持支援充電和換電，並在2020年推出電池租用服務（BaaS），讓搭配該服務的車款定價減少人民幣70,000元，助其銷量上升。

從插電混合式電動車來看，第一季銷量排名變化微小，第一至第四名同樣由歐系品牌BMW 、Mercedes-Benz、Volvo、Volkswagen拿下。Toyota針對暢銷車款RAV4、Prius，推出插電式油電複合動力車型後，排名上升至第五名。

整體而言，TrendForce認為，區域性銷量漲跌為影響全球新能源車排行榜變動的重要關鍵。其中，中國品牌因具備市場廣大的優勢，且政府自今年三月起積極落實如新能源車下鄉等政策以支持銷量。歐洲國家因疫情導致封鎖標準與情況不一，第二季整體銷售表現仍存在較大變數。

(時報資訊)