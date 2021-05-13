13日傳出，韓國有項野心勃勃計劃，就是在未來十年內，斥資約4,500億美元讓自己成為全球最大的晶片製造國，並與中國大陸和美國相互爭奪半導體產業話語權。

韓國國家大戰略明訂，到2030年左右，三星電子與SK海力士，將協力帶領韓國超過510兆韓元的半導體研發與生產投資項目。同時，三星與SK海力士與其它153個相關同業，將利用大概10年時間，把自己可動搖國本的半導體產業，推向全球金字塔頂端。

韓國總統文在寅於13日時，參訪韓國三星電子位於首爾以南，一座最先進製程晶圓廠時，所聽取的這項半導體全球戰略計畫。

以韓國最大的三星電子來說，從現在到2030年，將陸續把資本支出增加30％，共計1,510億美元。另外，SK海力士也要斥資970億美元用來擴廠之用。同時，並計劃在龍仁(Yongin)用1060億美元興建四座新廠。

目前，無論小到智慧型手機，大到汽車產品，全球都在大鬧晶片荒，日前也讓歐美與中國大陸爭相誓言，要在半導體領域鞏固或拿到龍頭寶座。而韓國也藉著自己是全球半導體記憶體方面的第一名，趁勝追擊下這個大型國家隊才得以催生出來。

(時報資訊)