盈錫精密公司總經理巫有崇（右起）捐贈鳳梨給勤益科大，校方結合文化正心基金會製作成果醬，將剩食變美食。（林欣儀攝）

除了透過吃鳳梨、挺果農，還能用哪些方法提升鳳梨的附加價值？國立勤益科技大學日前獲校友贈送鳳梨，基於「盛食不剩食」理念，攜手文化正心教育基金會，由志工帶領學生共同製作果醬、環保酵素，除可延長賞味期，也藉此幫助學生了解應如何解決社會問題。

拿起一顆顆向果農採購的金鑽鳳梨，勤益科大校友、盈錫精密公司總經理巫有崇表示，為了力挺農民，特別訂購100箱鳳梨、其中一半捐給學校，學校透過製作果醬的方式，讓鳳梨成為具有教育性質的產品，更顯示出，企業與學校間的產學合作不僅只是技術方面。

總計750公斤的金鑽鳳梨，經過志工與師生通力合作，變身成為一罐罐鳳梨果醬，其口味還區分為鳳梨蘋果果醬、加入日月潭有機紅茶的紅韻鳳梨果醬，以及添加番茄、辣椒與薑黃的茄辣鳳梨果醬，文化正心文教基金會指出，從削皮到熬煮，製作過程相當耗時費力。

勤益科大校長陳文淵說，學生們配合課程將鳳梨製作成果醬，延長當季水果保存期，藉此讓學生了解並愛護台灣這塊土地。基金會強調，在鳳梨醬製作過程中，是由志工帶領學生全程手工製作，不但志工、學生雙方面受益，在製作過程也將鳳梨滯銷的這個社會問題，讓剩食變成可繼續食用的盛食，利益所有單位。

(中時 )