今年看不到鹿港划龍舟了！台灣面臨新冠肺炎的嚴峻挑戰，彰化縣縣府經過審慎評估後，13日宣布停辦「2021鹿港國際龍舟錦標賽」，包括龍王祭活動，未來將縣府資源集中防疫，防疫第一，全力與民眾一同對抗疫情。

縣長王惠美表示，歷史悠久的鹿港國際龍舟賽停辦固然可惜，但民眾健康第一，防疫視同作戰，為目前首要目標，感謝龍舟委員會主委凃淑媚議員的用心，也感念地方對於縣府政策的支持，上下一心，展現團結力量，共同為防疫努力。並請期待明年度2022鹿港國際龍舟錦標賽，能以嶄新的亮點重新亮相。

(中時 )