國內新冠肺炎疫情大爆發！有意願施打AZ疫苗的民眾也突然暴增，據傳，在小港醫院登記自費施打疫苗的民眾已經排至7月底，但目前院內疫苗僅剩800多劑，公、自費加起來，預計再10多天就會將疫苗打完，小港醫院已向高市府衛生局要求多撥補疫苗，但撥補的劑量還尚未確定。

高雄目前提供民眾自費施打疫苗的有小港醫院及聯合醫院，2家醫療院所登記自費施打疫苗的民眾都相當踴躍，小港醫院更是到7月底前都已經額滿，根據小港醫院統計，目前院內的疫苗庫存只剩約800多劑，若依照目前每日公費40劑、自費30劑的模式，將於2周內會全數施打完畢。

根據統計，小港醫院的AZ疫苗自3月中下旬開打以來，已經施打2000劑左右，隨著國內疫情持續升溫，民眾施打疫苗的意願也隨之上升，目前小港醫院已經與高市府衛生局商討撥補劑量的事宜，但還是有民眾擔心就算已經登記自費施打，疫苗不夠還是打不到，也有民眾質疑，現在要打1劑疫苗就排老半天，怎麼可能打得到第2劑，那疫苗的效果是否會打折。

(中時 )