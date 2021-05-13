工業電腦廠事欣科（4916）受惠本業營運好轉及業外收入挹注，帶動首季稅後淨利達3,275萬元，EPS 0.4元，擺脫去年第四季虧損情況。展望後市，由於公司航太、博弈接單回升，且主要工廠設在美墨，出貨不受航運價格高漲影響，營收、獲利可望穩健走高。

事欣科公布首季營運成績單，單季營收4.34億元，季減約1成，不過因營業利益虧損縮減，且業外有紓困金入帳挹注下，帶動稅後淨利達3,275萬元，每股盈餘0.4元，已見虧轉盈，約回升至與去年同期EPS 0.45元附近水平，營運體質轉趨健康，力拚營運重回正軌。

法人表示，事欣科去年4月開始受新冠肺炎疫情影響，109年第二季營運遭遇逆風，造成單季營運減緩並發生虧損，但經過近一年的調整及北美疫情逐漸受控，今年首季營收已逐月升溫，4月營收首度回到2億元水準之上，達2.13億元，主要是北美航太及國防客戶陸續恢復出貨動能，博奕客戶需求也陸續回籠，帶動營收走高，第二季業績有望逐步攀升。

據了解，事欣科營運重心在北美，目前北美員工新冠肺炎疫苗注射已超過5成以上施打率，公司目標在6月底前完成全員施打，預期對於營運調整將更加順暢。

事欣科在手訂單能見度拉高，加上直接由美、墨工廠由陸運出貨給當地客戶、不受航空貨運缺櫃漲價侵蝕獲利，近期並接獲新產品訂單，包括速食點餐機及其系統整合、博奕機台及組件、衛星網路基地台PCB及組裝等產品，隨著陸續恢復出貨及估計受惠下半年疫情受控後美國經濟將展現強勁復甦力道，在業內外皆美的營運發展下，今年營運表現轉趨樂觀。

(工商 )