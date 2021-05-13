阿里巴巴集團13日公布至2021年3月31日止季度與2021財年業績，集團收入年增率41％至7172.89億元（人民幣，下同），主要由大陸零售商業業務的強勁收入增長（其中包括2020年10月起合併高鑫零售）及雲端計算業務、菜鳥物流業務的穩健收入增長所驅動。

具體看到，菜鳥網絡在本財年實現正經營現金流的重要里程碑，收入年增68％至372.58億元；雲端計算業務也於本財年收入達到年增率50％至601.2億元。

觀察阿里巴巴財報數據，2021財年的集團淨利潤為1432.84億元，已反映大陸國家市場監督管理總局的反壟斷法罰款與螞蟻集團授予員工的股權激勵費用。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴於2021財年達到全球年度活躍消費者10億的歷史性里程碑，本財年也實現1.2兆美元GMV的新紀錄；阿里巴巴首席財務官武衛表示，2022財年預計年度總收入將會超過9300億元。

而天貓線上已付實物GMV年增率為26％，截至2021年3月31日止的12個月，淘寶特價版年度活躍消費者超過1.5億；跨境及全球零售商業方面的收入也年增加42％至344.55億元。

(旺報 )