夢時代提升防疫層級 打造安全購物環境 14:212021/05/14 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄夢時代提升防疫功能。（圖／夢時代提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夢時代表示，因應防疫，賣場內的公用設施從開店起，每2小時定時消毒一次，包含公共區域、客梯按鈕、門把、手扶梯等，且防疫期間，員工持續落實自主健康管理，需全面配戴口罩、體溫正常才得以入館服務。 此外，為配合防疫層級提升，全館入店及餐飲業種全面施行實聯制，且持續落實民眾體溫量測服務，體溫正常並配戴口罩者，方可進入賣場，並於入口處備有酒精消毒液，歡迎民眾善加運用，共同為台灣防疫努力、守護你我的健康！ 因應疫情升溫 靈鷲山活動延期或改線上直播 玉井警防疫堵破口 查出3家電子遊戲場未落實實聯制 (工商 ) #夢時代 #防疫層級 #賣場 #落實 #配戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣防疫 加強稽查視聽歌唱業 04:102021/05/14 地方新聞 本土疫情升溫 蘇貞昌取消視察再度開防疫會議 13:452021/05/14 政治 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 10:512021/05/14 生活 疫情衝擊 飯店退訂電話 接到手軟 04:102021/05/14 地方新聞 確診個案曾到內灣商圈 竹縣府緊急消毒宣導 12:292021/05/14 生活 疫情二級警戒 新北共享運具清消若不落實將關閉租借系統 10:182021/05/14 生活 基隆全市圖書館閉館1月 廟口夜市重啟人流管制 04:102021/05/14 地方新聞 抗疫憶便當 古早台灣味藏溫情 11:462021/05/14 寶島 加強清消！環保署：會考後針對試場全面消毒 09:292021/05/14 生活 魚市場也要實名制！漁業署：閒雜人等不得進出 12:302021/05/14 生活 北市準3階防疫定義不清 議員痛批 04:102021/05/14 地方新聞 生活熱門新聞 直播》確診者稱小孩在國外 女兒回家染疫！自行採檢才知道 - 生活 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 基隆婦比獅子王更早發病 萬華茶藝館重大關聯曝光 - 生活 台灣72小時激增36本土個案 最新確診地圖曝光 - 生活 板橋某國中傳學生確診 兩班級54人今停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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