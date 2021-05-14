夢時代表示，因應防疫，賣場內的公用設施從開店起，每2小時定時消毒一次，包含公共區域、客梯按鈕、門把、手扶梯等，且防疫期間，員工持續落實自主健康管理，需全面配戴口罩、體溫正常才得以入館服務。

此外，為配合防疫層級提升，全館入店及餐飲業種全面施行實聯制，且持續落實民眾體溫量測服務，體溫正常並配戴口罩者，方可進入賣場，並於入口處備有酒精消毒液，歡迎民眾善加運用，共同為台灣防疫努力、守護你我的健康！

(工商 )