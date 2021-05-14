萬華阿公店疫情大爆發，14日公布的確診者，又有16例與此區有關，鑑於事熊嚴重，萬華警分局接獲市府指示，14日緊急啟動「異地辦公」，分局內1半人力搬至西門町派出所辦公，其他9個派出所、交通分隊及警備隊，也動進行人力調撥。

萬華警方自疫情爆發後，都站在第一線進行疫調、管制，分局所在地桂林路，周遭全部都是阿公店，北市府14日要求萬華分局進行人流分離，異地辦公，分局內外勤人員，一半先搬至西門町派出所2樓辦公。

萬華分局表示，除分局本部外，包括轄內9個派出所、1個交通分隊、1個警備隊，也都會進行人力調配，相關作業今日已開始動作，預17日全數完成。

相關作為包括：

萬華分局的各組室人員，一半前往西門町派出所2樓。

西門町派出所一半前往舊漢中街派出所的駐地。

龍山所一半前往舊昆明街派出所的駐地。

康定所一半前往和平西路里長辦公室會議室。

東園所一半移往東園街義消隊部。

西園所一半移往西園路里民活動中心。

大理所一半移往雙園街民防隊部。

青年所一半移往青年路民防隊部。

交通分隊第一預備處所為中正一、二分隊，第二預備處所大同分隊。

警備隊一半移往長沙街義警大隊。如有不便請民眾見諒。

(中時 )