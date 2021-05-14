台大雲林分院門診部主任陳彥甫（左）表示，目前所有疫苗都100％確定不會得到重症，現在最好的策略是有疫苗就打，不管哪一種。（周麗蘭攝）

打完AZ疫苗需在醫院留觀30分鐘。（周麗蘭攝）

張麗善14日率縣府主管打AZ疫苗，台大雲林分院門診部主任陳彥甫表示，目前所有疫苗都100％確定不會得到重症，現在最好的策略是有疫苗就打，不管哪一種。雲林縣接種AZ疫苗人數，在疫情升溫前每天10幾人，這4天每天都超過100人，到13日為止總計接種人數1590人。

陳彥甫表示，接種AZ疫苗如果有過敏性休克反應，會在30分鐘內發生，所以打完在醫院留觀30分鐘，醫護人員可立即處理，從接種疫苗以來，大多都還好，有些會暈針，可能太過緊張，年輕人回去大多是肌肉酸痛，最多疲倦、想睡覺，打完可以多休息、多喝水。

陳彥甫說，他打完之後累一天，半夜有點畏寒，但沒有發燒，一天就改善很多，症狀有點像流感。副院長馬惠明則表示，他打完疫苗沒有特殊感覺。

陳彥甫說，現在最好的策略是有疫苗就打，不管哪一種，目前所有的疫苗都可確定不得到重症，他建議現在只要有疫苗就先打，比較接近台灣的韓國，施打後的狀況不錯，院方也鼓勵同仁加緊打。

馬惠明說，該院提供疫苗接種初期每天10幾人，這2天來每日超過100人，今天可能超過200人。

馬惠明表示，現在疫苗相對而言非常有效，預防住院、重症、和死亡都是100％，就像他每年都打流感疫苗還是有小感冒，這樣達到效果了。恢復正常的生活只靠維持社交距離、阻隔國境是不可能的，最重要的是人人都要打疫苗。

至於是否有疫苗過期的疑慮？陳彥甫表示，最近疫苗已經不夠打，配給的數量5月31日到期日前會全部打完。

縣長張麗善說，她本來就要接種，上個月辦完全中運後全身發癢，現在身體好轉就接種，她呼籲民政處、衛生局、警察局等執法有高風險被傳染的同仁，盡快接種疫苗。

(中時 )