（取自內政部臉書）

鑒於台灣新冠疫情日趨嚴峻，內政部強烈呼籲，停辦集會活動，以阻止傳播風險增加。

內政部今（14）日在臉書表示，強烈呼籲全國各人民團體、合作社，即日起至6月8日，如：理事長交接、會員/社員大會或例行活動、自強聯誼、各類頒獎、參訪、年度盛會等集會，皆停辦。

內政部強調，防疫不分公私，很需要政府與社會團結合作，一起力抗病毒；更要提醒大家，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，守護自身健康安全。

另外，內政部在官網也表示，除要求宗教團體「室內100人，室外500人」以上規模集會活動原則停辦，又考量跨縣市的繞境、進香、出巡、遊行等宗教活動，因參與者多為不特定人、活動型式無法保持社交距離且信眾接觸頻繁，即使參與人數未達以上規模，仍具有高度風險，呼籲宗教團體配合停辦該類活動。

衛福部也提醒民眾，避免去人多擁擠的地方、保持手部清潔、維持社交距離、口罩戴好、打疫苗、落實實聯制，一起過防疫新生活，保護自己也保護別人！

(中時新聞網)