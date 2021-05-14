美軍「國防部新聞」（DoD News）13日報導，美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）副主席海頓（John Hyten）上將表示，中國大陸和俄羅斯的軍事現代化速度「驚人地快」，遠遠超過美軍。

海頓在「2022財年麥克艾利斯國防計畫研討會」（McAleese FY2022 Defense Programs conference）中發表視訊演說，稱中國大陸和俄羅斯的軍事現代化速度「遠超美國」，而科技的飛速發展，也讓戰爭的性質出現「令人難以置信的變化」，對美國構成重大挑戰。

海頓坦承，對現在的美國而言，「速度」並非強項；許多重要工業夥伴過度謹慎，希望在完全掌握相關領域的知識後才進行下一步研究，或只在確信測試會成功時才展開測試。他強調美國「已經沒有這麼做的餘裕了」，即使帶有一定風險，美軍武獲程序也須進一步加速，以免遭對手趕過。

海頓在演說中，也重申了美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）先前提及的「整合性嚇阻」（integrated deterrence）概念，將結合最新的武器和技術，如海、陸、空無人載具，人工智慧（AI）和量子電腦等；並打造新作戰概念，消除各軍種、政府機構、外國盟友和其他夥伴之間的隔閡，可靠且靈活地融合地面、空中、海上、太空和網路能力，發揮1加1大於2的效果，讓對手無法招架。

不過海頓的想法並不一定能獲得國會認可。在經過「朱瓦特級」（Zumwalt class）驅逐艦、濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship）、F-35戰機等花錢又耗時的計畫後，美國國會的態度顯然已轉向保守，不願意在驗證不足下，讓美軍將大筆經費投入新計畫，以免重蹈覆轍。

(中時新聞網)