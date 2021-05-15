彰化要渴死了，供水不足，彰化市73里長站出來請命。（吳敏菁攝）

彰化要渴死了，供水不足，彰化市73里長站出來請命。（吳敏菁攝）

疫情緊，彰化市卻缺水嚴重，配合供五停二，但管線末端供水不穩定，有等到第3天了，水龍頭滴水未見，介壽里還有整棟公寓無水可用，彰化市主要由台中系統供水，但自從4月限水開始之後，供應量逐漸降低從6噸到目前4萬噸，15日73個里長站出來請命，請台中多供一點水度難關。

「供五停二」限水已1個多月，供水狀況卻不穩定，不乏出現「供四停三」、甚至一周只供水兩天的窘境，里長們15日上午群集彰化市公所，和市長林世賢一起替市民「為水請命」。

彰化市全市一天的民生用水約8萬噸，主要由台中系統供水。自從4月限水開始之後，供應量逐漸降低到目前4萬噸，西安里民說，預計在週四恢復供水到了週五下午，滴水未見；介壽里里長蔡美香也反應，里內第20鄰整棟公寓無水可用。代表韓德生呼籲，管線末端加壓送水。

中正里里長林令宗抱怨停水四天還等不到水；桃源里里長曹幸財說，供水極不穩定，聽到電話鈴聲就緊張，里民投訴無水可用完全無法回答。彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁更大聲呼籲，彰化市民缺水之苦一定要被重視。

市長林世賢表示，今天大家站出來是請命，不是抗爭，彰化市已經提供25筆土地給自來水公司開發水源，目前西區一塊私人土地已經鑿3口井，還要再鑿 2口，預估可提供1萬6000噸用水，呼籲私人土地提供開發新的水源，不論是公家或私人，一定要共體時艱。

林世賢表示，伏流水加私人土地鑿井開發新水源，預計在最晚6月1日可提供4萬噸做為彰化市自來水源，保障彰化市民民生用水50％，降低對台中市水源依賴。但到6月還有20多天時間，拜託台中市共體時艱，台中市1天有135噸水，只要多撥給彰化市2公噸，就可以解決燃眉之急，並向自來水公司請求要做好調配，不要再讓彰化市民等到水了。

(中時 )