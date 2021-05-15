中職》雙北升至第三級 15、16日龍象大戰喊卡 12:292021/05/15 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職目前不開放觀眾，味全龍在天母主場的比賽場邊只有啦啦隊在應援。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，單日增加180例本土確診，雙北市警戒等級從15日起到28日升級為「第三級警戒」，原訂今、明2日在天母棒球場進行的中職賽事也確定延賽，補賽日程、場地將另行公布。 味全龍本週本要與中信兄弟進行3連戰，在昨天打完後，今、明2日的賽程受到疫情影響，確定喊卡，至於下周新莊棒球場富邦悍將主場賽事，是否延賽或更換場地閉門開打，尚在研議中。 雙北升第三級！SBL總冠軍賽與WSBL決賽喊卡 (中時 ) #中華職棒 #CPBL #味全龍 #中信兄弟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》本土暴增180多例 雙北三級警戒 陳時中最新說明 13:582021/05/15 生活 伍鐸好神 五月狂龍5連勝 04:102021/05/15 運動天地 PLG》沒受影響！聯盟宣布今晚總冠軍賽G4照打 11:372021/05/15 體育 雙北三級警戒「5大措施一次看」 公共場所全關閉 11:172021/05/15 社會 開第一槍 頂呱呱北北基41門市 即起禁內用 12:112021/05/15 生活 【三級警戒】雙北「5大措施一次看」 公共場所全關閉 11:222021/05/15 生活 疫情炸了全民恐慌 醫護粉專籲「做好這4件事」有效防疫 13:032021/05/15 生活 搶購人潮擠爆超市 美女律師嘆：根本沒有社交距離 13:012021/05/15 娛樂 【三級警戒】賣場吃用物資快搶光 民眾改超商掃泡麵 13:402021/05/15 生活 【三級警戒】防雙北物資狂搶購 家樂福限購民生物資 11:512021/05/15 生活 【三級警戒】雙北會封城？陳時中曝：連7天百例以上「人流管制」 11:362021/05/15 生活 雙北升第三級！SBL總冠軍賽與WSBL決賽喊卡 11:452021/05/15 體育 【三級警戒】遠百信義A13、板橋大遠百威秀影城 今起16時至28日關閉 13:412021/05/15 生活 體育熱門新聞 NBA》哈登沒戲唱了？聯盟將檢討「不自然投籃動作」 - 體育 首位跨性別者稱霸職業賽！美國高球協會認證「她是女人」 - 高爾夫 MLB》恐怖相撞瞬間！打者頭盔噴飛一壘手倒地不起 - 體育 NBA》籃網主帥預告三巨頭明合體 哈登時間受限 - 體育 影》大谷翔平超怪力 本季第11轟飛越「綠色怪物」 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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