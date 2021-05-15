新冠肺炎疫情延燒，單日增加180例本土確診，雙北市警戒等級從15日起到28日升級為「第三級警戒」，原訂今、明2日在天母棒球場進行的中職賽事也確定延賽，補賽日程、場地將另行公布。

味全龍本週本要與中信兄弟進行3連戰，在昨天打完後，今、明2日的賽程受到疫情影響，確定喊卡，至於下周新莊棒球場富邦悍將主場賽事，是否延賽或更換場地閉門開打，尚在研議中。

(中時 )