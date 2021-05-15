疫情嚴峻，陸續有大學宣布暫停實體上課，龍華科技大學宣布，配合防疫政策即日起至6月8日進行遠距教學，希望疫情期間大家共同防疫。除了師生外，職員還是要到班，詳細要周一再開防疫會議決定。

朝陽科大宣布 5月17日至23日啟動遠距教學
亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學

(中時 )

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