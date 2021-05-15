龍華科大宣布：即日起至6月8日遠距教學 13:352021/05/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情嚴峻，陸續有大學宣布暫停實體上課，龍華科技大學宣布，配合防疫政策即日起至6月8日進行遠距教學。（校方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，陸續有大學宣布暫停實體上課，龍華科技大學宣布，配合防疫政策即日起至6月8日進行遠距教學，希望疫情期間大家共同防疫。除了師生外，職員還是要到班，詳細要周一再開防疫會議決定。 朝陽科大宣布 5月17日至23日啟動遠距教學 亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學 (中時 ) #6月8日 #遠距教學 #即日起 #宣布 #龍華科大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中興大學今宣布：停止校內活動 17日至6月8日遠距教學 13:182021/05/15 生活 【三級警戒】全大運宣布尚在比賽的4項賽事延期 12:202021/05/15 生活 台灣蘋果日報5月18日停刊 04:102021/05/15 財經焦點 【三級警戒】防疫升三級有9大指引外 新北再推6準則 13:442021/05/15 生活 東海大學宣布 5月17日至30日全面線上教學 11:362021/05/15 生活 盧秀燕：防疫當前 沒有人是局外人 11:032021/05/15 政治 【三級警戒】雙北防疫警戒升三級 新北賣場出現搶購潮 11:432021/05/15 生活 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 台南8大業者大稽查51家違規未實聯制 業者無奈：要禁就全禁 13:202021/05/15 生活 阻斷感染鏈 北市桃園急關8大行業 04:102021/05/15 焦點要聞 【三級警戒】遠百信義A13、板橋大遠百威秀影城 今起16時至28日關閉 13:412021/05/15 生活 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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