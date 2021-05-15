本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今與行政院發言人羅秉成、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花共同舉行記者會，蘇貞昌表示，昨天本土確診人數高達180人，為保護國人健康，必須做出更強的措施，總統已指示指揮中心今下午與各縣市政府舉行視訊會議，和地方政府溝通聯絡，政府要用最大防疫能量，最小干擾生活面對挑戰，打贏這一戰。

蘇貞昌表示，單日本土確診案例高達180例，疫情嚴峻，為保護防止擴散，指揮中心將會宣布更即時更強的措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布新北市與台北市提升至三級警戒到28日，全國休閒娛樂場所關閉，全面停止進香團遶境，全國校園停止對外開放。

面對疫情升溫，蘇貞昌說，總統已指示疫情指揮中心於下午例行記者會後，跟各縣市政府舉行視訊會議，溝通聯絡一起合作。

外界關注，防疫升級對股匯市的衝擊，蘇貞昌表示，台灣股匯市的情況當然也有國際衝擊，目前台灣在相關防疫措施上，希望減少經濟衝擊，過去這段時間，台灣整體基本面是好的，股民對於相關購買等，還是有信心。

蘇貞昌強調，台灣經濟基本面很好，這是因為防疫做得好，現在的措施都是從防疫角度來做，防疫做得好，對經濟反而衝擊小。蘇貞昌說，病毒在世界各地造成非常大損害衝擊，台灣雖然有新狀況還在掌握中，面對疫情更加團結合作，打贏這一戰，

本土確診案例持續增加，近期民眾搶買物資，蘇貞昌表示，過去一年累積豐富應對病毒狀況，並建立完整機制，目前全國醫療資源跟相關維生設備齊全，物資充足，口罩庫存有8億片，相關物資準備充足。

(中時 )