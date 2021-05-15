台灣疫情快速發燒，金門縣府下午2時召開軍民緊急防疫會議，觀光旅遊業者關注下一步因應措施，金廈海運公司初日號率先宣布自14：00起暫停所有海上遊活動，全力配合做好防疫工作，原已訂妥出團的旅行社及個別旅客均可全額退費。

台灣疫情嚴峻，楊鎮浯縣長日前已宣布金門進入超前中央部署的「準3級」防疫措施，隨著雙北今天升為3級防疫，縣府也在下午召開軍民緊急防疫會議，會中將就進一步強化防疫和管制措施，再做出最新決定。

其中，有關是否暫停台灣觀光團來金旅遊，或採取強化版的管制措施，受到本地觀光特產業者的關注，密切注意縣府即將公布的最新措施。

去年疫情爆發以來，目前仍維持零確診的金門，很快成為國旅的熱門地方，尤其以金廈海上遊為主題的行程，更受到各地遊客的喜愛，在近來藍眼淚大爆發後，更吸引絡繹來到的旅客。

主打海上遊的金廈海運「初日號」豪華遊輪，基於全力配合縣府防疫政策，確保遊客健康、安全的考量，率先宣布自今天下午2時起暫停所有海上遊活動，待中央疫情指揮中心確認疫情緩和，再配合縣府未來新措施恢復營運。

金廈海運表示，原5月底至6月中訂妥海上遊行程的觀光團就有1500人，將在防疫第一的考量下全部取消，包括旅行社及個別旅客均可全額退費，下午並已完成對外公告。

(中時 )