指揮中心今公布確診高雄女子（案1289）的足跡，個案曾在5/9搭過普悠瑪號和高雄捷運，並去過5月9日至5月11日去過健身房。指揮中心提醒若曾出入過相關場所的民眾，若有出現症狀請速至指定採檢醫院就醫。

5/9

13:30-17:09 普悠瑪127車次

17:32-17:55 高雄捷運紅線(高雄車站至小港站)

18:10-18:30 全聯福利中心小港康莊店(高雄市小港區康莊路80號)

5/9、5/10、5/11

19:00-20:00 全日運動AlldaySports24H健身房(高雄市小港區漢民路399號)

指揮中心提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於5/2前出現發燒、上呼吸道、腹

嗅味覺異常等症狀，應佩戴用口罩，速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周其他人是否有類似症狀等。

(中時新聞網)