新冠疫情升溫，雙北防疫警戒升為第三級。國民黨主席江啟臣今天向民眾喊話，不要用「毒窟」、「毒王」等形容詞貼標籤，同時要相信正確的消息來源，建議疫情指揮中心應即時發布確診訊息及更正錯假訊息，並提醒民眾遵守防疫規範。

疫情指揮中心今天宣布，昨天新冠疫情本土病例大增180例，遍布在台北市、新北市、彰化縣、宜蘭縣、桃園縣、台中市及基隆市等7縣市，其中以北市89例最多。

面對疫情延燒，國民黨主席江啟臣說，今天雙北升至三級警戒，單日180例個案，是台灣遇到最嚴重的疫情，大家一定很擔心，他強調，台灣人的善良舉世聞名，沒有人願意生病，生病的人也不想傳染給別人，「貼標籤的獵巫行動會讓生病的人不敢檢查，最終導致延後就醫，影響更嚴重」，因此鼓勵民眾若生病馬上就醫，儘速撥打1922防疫專線，才是對家人、朋友最好的選擇。

「要相信正確的消息來源」，江啟臣表示，防疫視同作戰，疫情資訊必須要「正確」、「即時」，網路上已經有很多消息，不乏是當事人的親生經歷，這些消息真假難辨，民眾不需要轉傳。

江啟臣呼籲政府，應該放棄過去24小時一次的記者會型態，因為追趕不上錯假訊息的傳遞，他建議疫情指揮中心應該在「確診訊息」、「錯假資訊」確認後「即時發布」；民主社會，資訊公開讓民眾自我判斷，政府必須信任人民會做出最好的選擇。最後，他也提醒民眾要戴口罩、勤洗手，遵守防疫規範。

(中時 )