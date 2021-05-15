新冠肺炎本土疫情持續擴大，台南市政府15日中午召開COVID-19跨局處協調緊急會議時，市長黃偉哲當場指示，老人共餐改為領餐、夜市一律外帶、畢業典禮採線上辦理、長照機構停止探病及公共場站每天固定清消等5大管制措施；其中，夜市不設座位區，一律改採外帶，邊走邊吃更將逕行開罰，並強烈建議中央對大眾運輸採實聯制，以利疫調追蹤。

黃偉哲表示，因疫情嚴峻，市府召開緊急應變會議，除行政院公布的防疫措施外，也將採取部分措施，如：一，老人共餐內用改為外食，即改為送餐或現場領餐；二，長照機構探病早已停止；三，學校館舍原則上不外借，運動場也不對外開放，並取消畢業旅行，畢業典禮改採線上，也不邀請家長參加；四，全市公共場所、車站、場站每天固定清消；五，夜市不設座位區，一律改採外帶，邊走邊吃將逕行開罰。

黃偉哲更強烈建議中央，對於大眾運輸，如：國道客運、台鐵、高鐵等購票應採取實聯制，以因應將來若發生疫情時能追蹤得到；像近期北部有確診者搭台鐵到台南，就造成地方不小的不安，因此強烈建議中央採實聯制購票比較好。

市府說，目前台南市防疫中心已制定「台南市政府因應COVID-19集會活動防護措施及辦理原則」，除辦理集會活動時應遵守各項防疫措施外，如辦理室內超過100人、室外超過500人的公眾集會活動，也建議全面停辦；但若能採固定座位、實聯制且全程配戴口罩等中央防疫規定的話，得提報防疫計畫經審查核准後實施。

(中時 )