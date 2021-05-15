因應雙北進入第三級防疫，台北101宣佈101的89樓觀景台即日起至28日全面休館，此外，包括板橋大遠百威秀影城、環球中和影城等，以及各遊樂場全閉館防疫。

101指出，除了台北101的89樓觀景台休館外，商場及辦公大樓即日起至6月8日止所有入口及車道口採取實聯制。且嚴格管理貨物運送人車，統一由理貨中心消毒後專人配送。

因應疫情指揮中心政策，環球Global Mall擴大防疫，不僅在雙北，全台七店今下午4點起至5月28日包括影城、親子樂園、兒童遊戲場、按摩服務店、健身中心等暫停營業，同時即日起館內活動包括親子、DIY等活動全面停止。

此外在三級警戒提升前，Global Mall全台七店即已率連鎖百貨之先實施商場「實聯制」，減少出入口，進入商場及車道入口皆須掃QR Code填寫電子表單，並進行人流總量管制，每週商場空間、每小時公共區域消毒。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(工商 )