因應部分區域疫情警戒提升為「第三級的第一階段」，農委會請農糧署、畜牧處、漁業署穩定供應所有農漁畜產品，確保供需穩，定同時請產業單位提出因疫情升溫而導致農產品需求變動之具體措施，確保國人糧食安全無虞。

農委會表示，針對疫情升溫期間，民眾消費習慣改變，農委會也輔導國內農業電商業者共同成立「台灣農產嘉年華」網站平台，自去年起運作順利。該會除洽請媒合電商與產地供貨團體增加供應量，另將規劃3日份的蔬果箱，以供消費者訂購。

農委會也已要求暫停所有對外會議及宣導工作，員工聯繫盡量使用電話，並維持社交距離，嚴格落實佩戴口罩上班及手部清潔。週一即刻分區、分流辦公，進出辦公室分流管制，持續嚴格實施各項防疫措施。

農委會說明，面臨國際及國內疫情日漸嚴峻，農業單位已超前部署，確保國內各項農漁畜產品維持穩定供應，同時保障農漁民合理收入。農委會不只盤點並掌握未來的生產供應，已規劃完整的生產及供銷策略，保障全國農漁民朋友及消費者的權益及糧食安全。

(中時 )