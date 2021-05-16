政府提高防疫等級，引發民眾恐慌性搶購物資。民進黨今天向民眾喊話，強調農委會會穩定農漁產品存量及價格，確保國人糧食安全無虞「請安心」，衛生紙等民生物資也都足夠，「慢慢買就好」，也可避免到賣場人擠人。

雙北地區防疫措施升級到三級警戒，昨天各賣場都湧現大批人潮，被清空的貨架，讓民眾更恐慌。民進黨在臉書貼上農委會農漁產品供應情況，並表示因應雙北地區疫情警戒提升，農委會針對農糧產品、漁產品、畜禽產品都已採取相關應變措施，穩定產品存量及價格，確保國人糧食安全無虞。

為因應消費者提高網路購物的趨勢，農委會結合近60家國內農業電商業者成立「台灣農產嘉年華」網站平台，提供超過3萬項國產優質農產食品讓消費者選購。

近來疫情轉趨嚴峻，農委會已協助電商業者與產地供貨單位加強媒合，同時與量販超市及foodpanda及ubereats等外送平台合作，擴大提供新鮮優質的國產農產食品。

民進黨表示，目前國內農產品半年內存量充足，「請民眾不必擔心！」如果有購買農產品的需求，也可多加利用台灣農產嘉年華平台上網去訂購。

民進黨也轉貼各大衛生紙工廠加班生產的照片，呼籲民眾「民生物資夠，慢慢買就好，產能充足不必緊張」。

民進黨指出，經濟部告訴大家，台灣衛生紙的產能，每天可以生產8萬箱，以家庭用量計算，這是一個人32萬年的用量。目前全國各地的衛生紙工廠現況，不管是製造生產，或是物流運送，都在進行中。

民進黨以去年也曾出現衛生紙搶購潮，造成家中一堆存貨為例，強調「如果你家還有存貨，真的不必現在買」。呼籲如果沒有急需，請體恤賣場工作同仁補貨補到手軟的辛勞，也可避免到賣場人擠人。

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(中時 )