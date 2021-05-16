賓州大學沃頓商學院金融學教授傑里米·西格爾（Jeremy Siegel）週五在CNBC接受採訪時警告說，面對樓價壓力，聯準會的寬鬆貨幣政策立場可能會為通貨膨脹率的上升奠定基礎。在未來兩到三年內高達20％。

儘管上週通貨膨脹令市場感到不安，但西格爾認為，鑑於政府債券的實際收益或經通貨膨脹調整後的收益為負值，投資者將無法替代股票和其他傳統的通貨膨脹對沖。

過去的歷史是，股票不僅僅可以彌補通貨膨脹，而且有很多分紅股票：2％、3％、4％、5％。那你為什麼要去固定收益呢？差距很大。儘管有人擔心聯準會將來會收緊貨幣政策，但我認為這將繼續將這筆錢推向市場。

西格爾重申了他的擔憂，即在大流行過程中，積極的貨幣和財政刺激措施已經助長了通貨膨脹，從而加劇了通貨膨脹。隨著經濟開始更加全面地重新開放，貨幣供應量的急劇增加必然會導致價格快速上漲。

在四月份消費物價指數年率躍升4.2％後，股票週三延續跌勢，但股票週四反彈，週五升勢。道瓊指數 一周下跌1.1％，而S＆P 500 每週下降1.5％。這兩個指數上週均創紀錄。那斯達克指數一周下跌了2.3％。

西格爾說，與此同時，鮑爾（Jerome Powell）是有史以來「最溫和的」聯準會主席，堅持在通貨膨脹壓力加劇的情況下保持寬鬆的政策立場。當聯準會最終意識到它必須做出反應並開始回落時，市場的「顛簸之路」就會到來。

聯準會官員上週重申了他們的期望，即由於對商品和服務的需求被壓抑以及供應瓶頸，未來幾個月通貨膨脹率將上升，但從長遠來看將會消退。鮑爾和其他政策制定者表示，現在開始考慮撤消貨幣支持還為時過早，直到勞動力市場從大流行中完全恢復過來。

(中時新聞網)